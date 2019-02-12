18 февраля на телеканале Супер! состоится премьера комедийного сериала ИП Пирогова, повествующего о домохозяйке, которая после измены мужа начала жизнь с чистого листа. С Еленой Подкаминской – исполнительницей роли Веры Пироговой – встретился корреспондент Дни.Ру.

18 февраля на телеканале "Супер!" состоится премьера комедийного сериала "ИП Пирогова", повествующего о домохозяйке, которая после измены мужа начала жизнь с чистого листа. С Еленой Подкаминской – исполнительницей роли Веры Пироговой – встретился корреспондент "Дни.Ру".Елене в кадре пришлось много готовить – печь пироги и эклеры, взбивать крем. Но она призналась, что вне экранного образа все это терпеть не может делать. И легкость в занятии кулинарии – это лишь восхитительный обман искусства. "Я не ощущаю себя настолько домашней и уютной женщиной, как Вера – в основном моя жизнь протекает на работе, – рассказала Подкаминская "Дни.Ру"."Ни торты, ни пирожные меня особо не привлекают, – пояснила актриса. – Тем интересней мне было сыграть роль так, чтобы зритель поверил – все это я могу и люблю делать! И делаю легко! Надеюсь, у меня это получилось".Рассказала и о характере своей героини. "Мне кажется, в юности Вера была немного шальная и даже в чем-то дерзкая и смелая, с изюминкой авантюристки. У нее есть внутренний стержень, она гордая, целеустремленная, но при этом ранимая и живая. В ней очень много противоположных качеств. Мне импонирует, что она такая неидеальная и может унестись в рискованные дали и совершать страстные неоднозначные поступки! Мне, как актрисе это играть интереснее, чем правильную женщину", – улыбается Подкаминская.Напомним, что Елена Подкаминская снимается в кино с 2002 года. Самая известная ее работа –арт-директор ресторана Виктория Гончарова в сериале "Кухня". Сегодня в производстве находятся еще три картины с ее участием.