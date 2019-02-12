В Перми в автобусе №77 произошел конфликт старушки и кондуктора — пожилую пассажирку не хотели выпускать из салона под предлогом отсутствия необходимых для бесплатного проезда документов.

В Перми в автобусе произошел конфликт старушки и кондуктора — пожилую пассажирку не хотели выпускать из салона под предлогом отсутствия необходимых для бесплатного проезда документов.Инцидент произошел сегодня утром в автобусе №77. На видео не попало начало ссоры, опубликованные кадры начинаются рукоприкладства — кондуктор толкнула пенсионерку, от чего последняя приземлилась на сидение.Далее произошла словесная баталия и взаимные обвинения. "Ты посмотри, ты все штаны испинала, ты что, дура что ли?" — возмущалась кондуктор, женщина средних лет. "У меня проездной, что вам надо!" — отвечала старушка, обращаясь к водителю.В спор вмешалась другая пассажирка, снявшая конфликт камерой мобильного телефона. "Вы первая начали грубить, я видела" — сказала она, обращаясь к кондуктору.В итоге пожилая женщина вышла из автобуса на остановке и пожаловалась: "Всю исцарапала до крови".История, по словам автора видео, была такой: у пожилой женщины был проездной, однако пенсионное свое удостоверение она забыла дома. Кондуктор потребовала оплатить проезд, и разразился скандал. Старушку не выпустили на нужной ей остановке, и она смогла с боем вырваться из салона автобуса лишь на следующей.Пользователи местного сообщества в социальной сети, обсуждая опубликованное видео, почти единодушно осудили кондуктора, позволяющего себе подобное обращение с пожилыми людьми.Нашлись и те, кто не в первый раз замечают эту пенсионерку. "Видел эту бабушку на островского в пятёрочке, тоже спорила с продавцом" — сообщил пользователь Андрей Белкин. Его слова подтвердила Наталья Чумова, которая сообщила, что часто видит эту пожилую женщину — она с удовольствием ругается с кондукторами, материт их и умело пинается ногами.