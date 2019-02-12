В заключительном матче 26 тура английской премьер-лиги встречались Вулверхэмптон и Ньюкасл. Встреча завершилась вничью 1:1, причем хозяева ушли от поражения за считанные секунды до финального свистка.

В заключительном матче 26 тура английской премьер-лиги встречались "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл". Встреча завершилась вничью 1:1, причем хозяева ушли от поражения за считанные секунды до финального свистка."Вулверхэмптон" находится в первом десятке команд премьер-лиги, "Ньюкасл" ведет борьбу за выживание. Встреча проходила в упорной борьбе. Опасные моменты возникали, как у одних, так и у других ворот. Но первыми успеха добились гости. Мяч на счету защитника Айзека Хейдена."Волки" приложили максимум усилий, что избежать поражения. Но все попытки оказались тщетными. И когда таяла последняя из добавленных минут, а судью уже приготовился дать финальный свисток, хозяева отыгрались. Вратарь "Ньюкасла" Мартин Дубравка проиграл борьбу в воздухе Вильяму Боли, и защитник "волков" сравнял счет. Сразу после гола матч завершился."Вулверхэмптон" набрал 37 очков и занимает седьмое место. "Ньюкасл" занимает 16 место, имея в активе 25 очков.