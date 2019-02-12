Личность и местонахождение фигуранта удалось установить благодаря сделанному потерпевшим фото свидетельства о рождении злоумышленника.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратились двое местных жителей, сообщивших о хищении у них мобильных телефонов.Заявители, 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка, пояснили, что опубликовали на популярном интернет-сайте объявления о продаже мобильных телефонов, стоимостью 6 500 и 10 000 рублей. Спустя время с ними связался незнакомец, который высказал заинтересованность в покупке. Во время встречи злоумышленник давал согласие на приобретение мобильных телефонов, якобы, переводил деньги на счет потерпевших, демонстрировал электронный чек, забирал гаджеты и скрывался. Впоследствии потерпевшие обнаружили, что деньги за продажу переведены не были и обратились в полицию.По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что один из потерпевших смог сфотографировать свидетельство о рождении злоумышленника. Спустя несколько дней оперативники установили местонахождение подозреваемого, 22-летнего уроженца соседнего государства.Фигурант был задержан полицейскими на территории Московской области и доставлен в Вязники.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похищенное успел сбыть, а деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных преступлений.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.