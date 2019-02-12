12.02.2019

2019-02-12 12:35:38

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (4(9653) от 12 февраля 2019 года).

ВНИМАНИЕ — ПРОБЛЕМНЫМ УЧАСТКАМ

На Петровке, 38 состоялось заседание, посвящённое подведению итогов служебной деятельности Правового управления ГУ МВД России по г. Москве за 2018 год и постановке задач на предстоящий период. Читайте на странице 2.



СВЕТИТЬ ВСЕГДА, СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ

Столичная Госавтоинспекция проводит на постоянной основе профилактические мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов. Подробности читайте на странице 2.



КОГДА ПЕШЕХОД — РЕБЁНОК

Александр Носик — артист театра и кино, герой многих телесериалов — показал, как правильно переходить улицу. Профилактические мероприятия «Ваш ребёнок — пешеход» проводятся сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО регулярно. И каждый раз полицейские, проявляя творческий поход, стараются провести их как-то по-особенному. Читайте на странице 2.



ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Госавтоинспекция города Москвы богата историей, её добрые традиции передаются из поколения в поколение. Служить когда-то в ОРУД, затем в ГАИ, а теперь и в ГИБДД приходят по зову сердца. Этот путь выбирают те, кому не безразличны безопасность и спокойствие граждан. Продолжение на странице 3.



С ТАКИМИ ОТСТАВНИКАМИ НЕ ПРОПАСТЬ!

50-летие родного подразделения готовятся отметить сотрудники и ветераны полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств. Актив ветеранской организации полка во главе с её председателем подполковником милиции Иваном Трофимовым в очередной раз собрался в стенах родного подразделения. Читайте на странице 3.



В ОТРАДНОМ ПОШЛИ НА ПРОРЫВ

Говорят, везёт тому, кто везёт. Везёт неравнодушным, болеющим за своё дело, добросовестным, находчивым. И ещё тем, кто не втискивает свою службу в промежуток «от сих до сих». Вот и участковому отдела МВД России по району Отрадное лейтенанту полиции Михаилу Световцову тоже повезло: обеспечена внеочередная премия. Подробности читайте на странице 4.



ОЧЕРЕДИ УЙДУТ В ПРОШЛОЕ

Начальник УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко посетил отделения по вопросам миграции ряда межмуниципальных отделов МВД России, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Читайте на странице 4.



РАЙОН ВЗДОХНУЛ СВОБОДНО

Строгино считается одним из лучших районов Москвы. И вполне заслуженно. Прекрасные широкие улицы, новые, оригинальной архитектуры, жилые комплексы, торговые центры, удовлетворяющие самые изысканные желания. А ещё отсутствие промышленных зон и широкое озеленение. Подробности читайте на странице 5.



ДА ПРОСТИТ УТКА!

Эффектом параллельных событий решила поделиться с вами. На днях смотрела кинокартину «Константин», в основе которой был сюжет комикса Hellblazer с актёром Киану Ривзом в главной роли. Там есть момент, когда герой Джон Константин путешествует в ад при помощи тазика с прохладной водой и кошки по имени Утка. Продолжение на странице 5.



«КОБАЛЬТ» — СВЕРХПРОЧНЫЕ ЛЮДИ

Участие СССР во внутреннем вооружённом конфликте в Афганистане явилось наиболее длительным и крупномасштабным применением советских войск за пределами страны в мирное время. Подробности читайте на страницах 6-7.



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ — В ОСНОВЕ УСПЕХА

О неизменно лидерских позициях правоохранителей Западного административного округа столицы мы говорим с заместителем начальника управления полковником внутренней службы Маратом МУСТАФАЕВЫМ. Читайте на странице 8.



НЕИЗМЕННО В РЯДУ ЛУЧШИХ

В актовом зале УВД по ЗАО в присутствии заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, а также приглашённых руководителей территориальных подразделений прокуратуры, Следственного комитета, МЧС и ФСБ, судов, представителей общественных советов при столичной полиции и УВД по ЗАО состоялось оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности управления за 2018 год. Продолжение на странице 9.



ПО ГОРОДУ... ЗА КАТЕРОМ

На стол дежурного ОМВД России по району Очаково-Матвеевское легло заявление. Вернувшись после коротких новогодних каникул к родному хозяйству, руководитель одной из монтажных организаций обнаружил пропажу. С хозяйственного двора исчезло некоторое металлическое оборудование, а главное — катер! Читайте на странице 9.



МУЗЫКАНТА ОБИДЕТЬ ЛЕГКО

Особенно если он пожилой и доверчивый. Однако полиция Западного административного обиды, нанесённой земляку, не прощает. Но обо всём по порядку… Подробности читайте на странице 9.



ТРИ УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ИВАНА СЕЛИНА

Недавно отметил свой 70-летний юбилей ветеран Московской Краснознамённой милиции Иван Петрович СЕЛИН, отмеченный за добросовестный правоохранительный труд ведомственными наградами, в том числе медалью «За безупречную службу» трёх степеней. Продолжение на странице 10.



БАБЛО ОТ КОНТОРЫ «РЕ-КЛЕ»

Кому первому пришло в голову подделывать деньги, точно узнать уже невозможно. Но то, что всё началось ещё с древних времён, — не подлежит сомнению. Если верить историкам, фальшивомонетничеством в молодости занимался (правда, говорят, что по настоянию его отца-ростовщика) хорошо известный древнегреческий философ Диоген. Читайте на странице 11.



ВИДНО, В ПОНЕДЕЛЬНИК ИХ МАМА РОДИЛА…

В Останкинском суде столицы завершилось слушание уголовного дела, фигурантами которого стали двое грабителей столичных банков. Общая сумма, фигурирующая в приговоре, составила 48 миллионов рублей. Однако налётчики оказались сильно невезучими… Продолжение на странице 11.



ПРИНЦИП СЫЩИКА — ВСЁ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ

Подполковник милиции Ирина Трубицына — ветеран розыска. В жизни ей повезло, она работала с замечательными людьми, профессионалами, с кем в одном строю стояла на острие борьбы с криминалом. Ирина Николаевна рассказала три истории, каждая из которых раскрывает тонкости и секреты оперской работы. Читайте на странице 12.



НЕУЛОВИМОГО БЕНСОНА ВСЁ-ТАКИ ПОЙМАЛИ

Гость столицы, ранее судимый профессиональный вор-домушник, прибывший на гастроли в Белокаменную с Украины, Андрей Бенсон был взят полицейскими с поличным при очередной квартирной краже и в итоге оказался в Дорогомиловском районном суде Москвы. Продолжение на странице 12.



СОИНВЕСТОР БЫЛ СЛИШКОМ ДОВЕРЧИВ...

Стремясь с выгодой для себя «вложиться» в какой-нибудь очередной будто бы надёжный «актуальный проект», состоятельные люди нередко попадают впросак. Читайте на странице 13.



НЕ ПРАВ АВВАКУМ, А ПОШЁЛ НА КОСТЁР

Вот она перед нами, древняя красавица Никольская. Такая древняя, что здесь зримо читается вся история Москвы, и дух захватывает, когда представляешь, какие виды видывали её мостовые, какие торжества, ликования, потрясения и страсти ведомы ей. Продолжение на странице 14.



НЕОЖИДАННО 30

Артур ВИШЕНКОВ не просто талантливый и многожанровый певец, молодой, яркий и амбициозный артист, он ещё и автор-исполнитель своих песен, поэт, композитор, актёр. За его спиной несколько десятков конкурсов и фестивалей, сотни концертов, в том числе благотворительных. Продолжение на странице 15.



ЗАГАДКИ ТАНАТОЛОГИИ

Мы начинаем публикацию глав из книги Евгения Баринова «Загадки танатологии». В книге описаны и проанализированы исторические и казуистические случаи длительного сохранения мёртвых тел в результате естественной консервации и бальзамирования. Читайте на странице 16.



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