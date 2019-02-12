Главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский отправлен в отставку, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Полянский стал одним из фигурантов расследования нарушений при строительстве. По этому делу в области проходят массовые обыски. Поводом стали жалобы обманутых дольщиков.

Главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский отправлен в отставку, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Полянский стал одним из фигурантов расследования нарушений при строительстве. По этому делу в области проходят массовые обыски. Поводом стали жалобы обманутых дольщиков.В квартиру главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского силовики пришли на рассвете. Хозяин встретил гостей невозмутимым спокойствием. После того, как Алексею Полянскому вручили постановление, в доме начались обыски. Мероприятие проходило в присутствии понятых.К оперативным мероприятиям чиновнику, видимо, не привыкать. Не так давно он уже стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Обыски по месту жительства связаны с прошлыми делами чиновника, когда он был еще в должности главного архитектора города.- Мы выдали разрешение обычным образом, я считаю, что оно законно.- Какие претензии к вам сейчас?- Я не знаю.Претензии, по словам представителей надзорных органов, связаны с выдачей разрешений на строительство без проведения государственной экспертизы. От таких махинаций в итоге пострадали люди. Дольщики думали, что вкладываются в свое жилье, а по факту отдавали деньги мошенникам, которые и не собирались строить.Другое здание, по версии следствия, было построено нарушении закона. Многофункциональный центр на берегу Дона появился в 2009 году. Как полагают надзорные органы, объект возвели с нарушениями. Алексей Полянский, на тот момент действующий архитектор города, выдавал разрешение на строительство. По документам расстояние между зданием и рекой должно быть не менее 20 метров. По факту здесь чуть больше 4 метров.С обыском силовики пришли и к главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину. Применить силу против силовиков и журналистов не получилось. Родственники волновались, хозяин же наоборот был предельно спокоен. Романа Илюгина подозревают в халатности при выдаче разрешений на строительство."Выдавалось разрешение на индивидуальный жилой дом. Но в итоге просто недобросовестный застройщик возводил многоквартирный жилой дом", — объясняет Роман Илюгин, главный архитектор Ростова-на-Дону.Масштабные оперативные мероприятия в Ростове-на-Дону проводят совместно сотрудники Генеральной прокуратуры России, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии при поддержке администрации Ростовской области. Приходят не только к чиновникам, но и к бизнесменам, по вине которых люди могли оказаться без денег и жилья.Силовая поддержка необходима. Некоторые непорядочные предприниматели настроены агрессивно. В этом доме застройщик встретил силовиков, что называется, во всеоружии: во время обыска был обнаружен внушительный арсенал.Спецоперация — очередной этап планомерной работы по защите законных интересов дольщиков в Ростовской области. В декабре 2018 года она вышла на новый уровень. Тогда в региональном правительстве прошел прием пострадавших граждан. После разбор полетов с застройщиками провели заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кто-то из предпринимателей уже провел работу над ошибками и нашел средства, кто-то пока бездействует.На прошедшем накануне совещании власти и Генпрокуратура дали понять, что к диалогу с застройщиками готовы. В то же время с нарушителями церемониться не будут.Этот объект должны были сдать еще в 2014 году. Вместо 20 планируемых этажей успели возвести только 9. В итоге стройка остановилась. Ворота наглухо закрыты, наверху колючая проволока, внутри — никого. Застройщиком этого объекта стал строитель со стажем Николай Коробченко. К нему тоже пришли оперативники.Обыски проходят одновременно по 66 адресам. В списке подозреваемых также муниципальные чиновники, сотрудники Госстройнадзора. По версии следствия, некоторые их них осуществляют контроль за соблюдением прав дольщиков очень поверхностно, а иные и вовсе закрывают глаза на произвол. Претензии возникли и к службе судебных приставов, которые несвоевременно исполняли решения о сносе самовольных строений.