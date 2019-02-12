Главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский отправлен в отставку, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Полянский стал одним из фигурантов расследования нарушений при строительстве. По этому делу в области проходят массовые обыски. Поводом стали жалобы обманутых дольщиков.
Главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский отправлен в отставку, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Полянский стал одним из фигурантов расследования нарушений при строительстве. По этому делу в области проходят массовые обыски. Поводом стали жалобы обманутых дольщиков.
В квартиру главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского силовики пришли на рассвете. Хозяин встретил гостей невозмутимым спокойствием. После того, как Алексею Полянскому вручили постановление, в доме начались обыски. Мероприятие проходило в присутствии понятых.
К оперативным мероприятиям чиновнику, видимо, не привыкать. Не так давно он уже стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Обыски по месту жительства связаны с прошлыми делами чиновника, когда он был еще в должности главного архитектора города.
- Мы выдали разрешение обычным образом, я считаю, что оно законно.
- Какие претензии к вам сейчас?
- Я не знаю.
Претензии, по словам представителей надзорных органов, связаны с выдачей разрешений на строительство без проведения государственной экспертизы. От таких махинаций в итоге пострадали люди. Дольщики думали, что вкладываются в свое жилье, а по факту отдавали деньги мошенникам, которые и не собирались строить.
Другое здание, по версии следствия, было построено нарушении закона. Многофункциональный центр на берегу Дона появился в 2009 году. Как полагают надзорные органы, объект возвели с нарушениями. Алексей Полянский, на тот момент действующий архитектор города, выдавал разрешение на строительство. По документам расстояние между зданием и рекой должно быть не менее 20 метров. По факту здесь чуть больше 4 метров.
С обыском силовики пришли и к главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину. Применить силу против силовиков и журналистов не получилось. Родственники волновались, хозяин же наоборот был предельно спокоен. Романа Илюгина подозревают в халатности при выдаче разрешений на строительство.
"Выдавалось разрешение на индивидуальный жилой дом. Но в итоге просто недобросовестный застройщик возводил многоквартирный жилой дом", — объясняет Роман Илюгин, главный архитектор Ростова-на-Дону.
Масштабные оперативные мероприятия в Ростове-на-Дону проводят совместно сотрудники Генеральной прокуратуры России, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии при поддержке администрации Ростовской области. Приходят не только к чиновникам, но и к бизнесменам, по вине которых люди могли оказаться без денег и жилья.
Силовая поддержка необходима. Некоторые непорядочные предприниматели настроены агрессивно. В этом доме застройщик встретил силовиков, что называется, во всеоружии: во время обыска был обнаружен внушительный арсенал.
Спецоперация — очередной этап планомерной работы по защите законных интересов дольщиков в Ростовской области. В декабре 2018 года она вышла на новый уровень. Тогда в региональном правительстве прошел прием пострадавших граждан. После разбор полетов с застройщиками провели заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кто-то из предпринимателей уже провел работу над ошибками и нашел средства, кто-то пока бездействует.
На прошедшем накануне совещании власти и Генпрокуратура дали понять, что к диалогу с застройщиками готовы. В то же время с нарушителями церемониться не будут.
Этот объект должны были сдать еще в 2014 году. Вместо 20 планируемых этажей успели возвести только 9. В итоге стройка остановилась. Ворота наглухо закрыты, наверху колючая проволока, внутри — никого. Застройщиком этого объекта стал строитель со стажем Николай Коробченко. К нему тоже пришли оперативники.
Обыски проходят одновременно по 66 адресам. В списке подозреваемых также муниципальные чиновники, сотрудники Госстройнадзора. По версии следствия, некоторые их них осуществляют контроль за соблюдением прав дольщиков очень поверхностно, а иные и вовсе закрывают глаза на произвол. Претензии возникли и к службе судебных приставов, которые несвоевременно исполняли решения о сносе самовольных строений.