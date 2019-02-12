Об этом рассказала омбудсмен Владимирской области Людмилу Романову

Об этом рассказала омбудсмен Владимирской области Людмилу РомановуВо Владимирском централе опять голодают заключенные. Об этом сообщает со ссылкой на омбудсмена Владимирской области Людмилу Романову.Уполномоченный по правам человека рассказала, что сразу трое осужденных отказались от приема пищи. О требованиях пока ничего неизвестно, Людмила Романову намерена разобраться, по какой причине люди отказываются от еды, был ли это разовый отказ или это происходит систематически.Омбудсмен уточнила, что среду голодающих есть участники, которые уже устраивали подобное в августе прошлого года. Поводом для голодовки стали бытовые причины и противоправные случаи.