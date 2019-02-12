Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма с
угрозами. Некий защитник животных обещает артисту поломать ему
жизнь.
Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма с
угрозами. Некий "защитник животных" обещает артисту поломать ему
жизнь.
Эдгард Запашный внимательно читает комментарии, которые
оставляют подписчики в его микроблоге Instagram. Так что дрессировщик не мог пропустить послание
угрожающего содержания от некоего пользователя Муслима Султыгова.
Как сообщает телеграм-канал Mash, подписчик пообещал "поломать
жизнь" и сделать то же самое с его здоровьем. Несмторя на то,
что негативные комментарии в соцсетях для звезд такого уровня – дело привычное,
Запашный рисковать не стал – и сразу обратился в полицию с заявлением.
Возможно, дрессировщик принял угрозы близко к сердцу из-за
того, что в последнее время нападки на него участились. Недавно известная телеведущая Екатерина
Андреева раскритиковала артиста за слишком жестокие, по ее мнению, методы
работы с животными.
"И дрессировщик будет на Президентском Совете
валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему пока
как до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов",
– написала в своем Instagram
телеведущая.
В ответ на критику со стороны вставшей под знамя защитников
животных Андреевой дрессировщик опубликовал видео двухлетней давности – там
телеведущая восхищается работой труппы , кормит и гладит зверей. К
ролику Запашный приложил еще и фото журналистки в шубе из натурального меха -
по статусу зоозащитницы носить такую не положено.
Возмущение Андреевой последовало за гибелью в браконьерской
ловушке одного из пяти редких леопардов на Кавказе. Запашный заметил, что зоозащитники
сами виноваты в смерти редкого животного. Они не обеспечивают безопасность для
особей, выпущенных в дикую природу.