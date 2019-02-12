Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма с угрозами. Некий защитник животных обещает артисту поломать ему жизнь.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма сугрозами. Некий "защитник животных" обещает артисту поломать емужизнь.Эдгард Запашный внимательно читает комментарии, которыеоставляют подписчики в его микроблоге Instagram. Так что дрессировщик не мог пропустить посланиеугрожающего содержания от некоего пользователя Муслима Султыгова.Как сообщает телеграм-канал Mash, подписчик пообещал "поломатьжизнь" и сделать то же самое с его здоровьем. Несмторя на то,что негативные комментарии в соцсетях для звезд такого уровня – дело привычное,Запашный рисковать не стал – и сразу обратился в полицию с заявлением.Возможно, дрессировщик принял угрозы близко к сердцу из-затого, что в последнее время нападки на него участились. Недавно известная телеведущая ЕкатеринаАндреева раскритиковала артиста за слишком жестокие, по ее мнению, методыработы с животными."И дрессировщик будет на Президентском Советевалить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему покакак до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов",– написала в своем Instagramтелеведущая.В ответ на критику со стороны вставшей под знамя защитниковживотных Андреевой дрессировщик опубликовал видео двухлетней давности – тамтелеведущая восхищается работой труппы , кормит и гладит зверей. Кролику Запашный приложил еще и фото журналистки в шубе из натурального меха -по статусу зоозащитницы носить такую не положено.Возмущение Андреевой последовало за гибелью в браконьерскойловушке одного из пяти редких леопардов на Кавказе. Запашный заметил, что зоозащитникисами виноваты в смерти редкого животного. Они не обеспечивают безопасность дляособей, выпущенных в дикую природу.