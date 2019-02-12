Военная
активность Польши и ее стремление развернуть в Европе американские
ракеты с ядерным оружием не на шутку взбудоражили президента Белоруссии
Александра Лукашенко. Батька выступил с резким заявлением и пригрозил
соседнему государству совместной белорусско-российской военной
группировкой.
Военная
активность Польши и ее стремление развернуть в Европе американские
ракеты с ядерным оружием не на шутку взбудоражили президента Белоруссии
Александра Лукашенко. Батька выступил с резким заявлением и пригрозил
соседнему государству совместной белорусско-российской военной
группировкой.
Польша
– один из самых верных союзников США в Старом Свете. В прошлом году
Варшава предложила Вашингтону разместить крупную американскую военную
базу, а в связи с недавним выходом США из ракетного договора выступила с
инициативой разместить ядерное оружие в Европе. От такой активности
Лукашенко явно не по себе.
Назначая
нового посла в Польшу, Батька выступил с резким и недвусмысленным
заявлением. По словам Лукашенко, Варшаве не угрожает Минску, но не будет
спокойно смотреть, как соседнее государство ведет подготовку к войне.
В
том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на
этом направлении", – приводит пресс-служба Лукашенко слова лидера
братской республики.
Но и здесь не обошлось без пресловутой многовекторности
Батьки. Россия в целях защиты союзной республики и своих собственных
западных границ неоднократно предлагала Белоруссии разместить на ее
территории военную базу. долго увиливал от принятия
окончательного решения, но в конце 2015 года дал понять – полноценной
российской базы в республике не будет.
Впрочем,
объекты военной инфраструктуры в соседней республике у нас все-таки
есть. Так, в Вилейке расположен 43-й узел связи Военно-морского флота
России. Он обеспечивает связь с атомными подводными лодками, несущими
боевое дежурство в Тихом, Атлантическом и Индийском океане. При этом
Москва снабжает Минск полным спектром вооружений: артиллерией,
авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны.
Кроме
того, на территории Белоруссии проходят военные совместные военные
учения "Запад". В них принимают участие военные обеих стран – более 10
тысяч человек.
Беспокойство
вполне объяснимо. Соседняя Польша стремится играть роль
военного сателлита США. Не так давно Варшава предложила США разместить в
Европе ракеты с ядерными боеголовками. А в прошлом году президент
Польши Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу
разместить крупную военную базу для "сдерживания России".