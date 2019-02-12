Военная активность Польши и ее стремление развернуть в Европе американские ракеты с ядерным оружием не на шутку взбудоражили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Батька выступил с резким заявлением и пригрозил соседнему государству совместной белорусско-российской военной группировкой.

Военнаяактивность Польши и ее стремление развернуть в Европе американскиеракеты с ядерным оружием не на шутку взбудоражили президента БелоруссииАлександра Лукашенко. Батька выступил с резким заявлением и пригрозилсоседнему государству совместной белорусско-российской военнойгруппировкой.Польша– один из самых верных союзников США в Старом Свете. В прошлом годуВаршава предложила Вашингтону разместить крупную американскую военнуюбазу, а в связи с недавним выходом США из ракетного договора выступила синициативой разместить ядерное оружие в Европе. От такой активностиЛукашенко явно не по себе.Назначаянового посла в Польшу, Батька выступил с резким и недвусмысленнымзаявлением. По словам Лукашенко, Варшаве не угрожает Минску, но не будетспокойно смотреть, как соседнее государство ведет подготовку к войне.том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку наэтом направлении", – приводит пресс-служба Лукашенко слова лидерабратской республики.Но и здесь не обошлось без пресловутой многовекторностиБатьки. Россия в целях защиты союзной республики и своих собственныхзападных границ неоднократно предлагала Белоруссии разместить на еетерритории военную базу. долго увиливал от принятияокончательного решения, но в конце 2015 года дал понять – полноценнойроссийской базы в республике не будет.Впрочем,объекты военной инфраструктуры в соседней республике у нас все-такиесть. Так, в Вилейке расположен 43-й узел связи Военно-морского флотаРоссии. Он обеспечивает связь с атомными подводными лодками, несущимибоевое дежурство в Тихом, Атлантическом и Индийском океане. При этомМосква снабжает Минск полным спектром вооружений: артиллерией,авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны.Крометого, на территории Белоруссии проходят военные совместные военныеучения "Запад". В них принимают участие военные обеих стран – более 10тысяч человек.Беспокойствовполне объяснимо. Соседняя Польша стремится играть рольвоенного сателлита США. Не так давно Варшава предложила США разместить вЕвропе ракеты с ядерными боеголовками. А в прошлом году президентПольши Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампуразместить крупную военную базу для "сдерживания России".