Защитник Сесар Навас не будет выступать за Рубин в весенней части чемпионата России. 38-летний испанец может завершить карьеру.

Защитник Сесар Навас не будет выступать за "Рубин" в весенней части чемпионата России. 38-летний испанец может завершить карьеру.В первой части чемпионата Сесар Навас принял участие в 17 встречах. Но после перерыва испанец не выйдет на поле в составе "Рубина". По информации "Спорт сегодня", Сесар Навас может завершить карьеру футболиста и стать скаутом казанского клуба. Также существует вариант вхождения Наваса в тренерский штаб Курбана Бердыева.Сесар Навас пришел в "Рубин" в 2009 году из испанского "Расинг" и сразу выиграл чемпионат России. Навас играл за казанцев до 2015 года, после чего выступал под руководством Бердыева за "Ростов". В 2017 Сесар вслед за тренером вернулся в Казань.