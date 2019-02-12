Жена Андрея Аршавина Алиса обратилась в полицию с заявлением на супруга. Алиса Аршавина обвиняет бывшего капитана сборной России по футболу в угрозах.

Жена Андрея Аршавина Алиса обратилась в полицию с заявлением на супруга. Алиса Аршавина обвиняет бывшего капитана сборной России по футболу в угрозах.Как сообщает "Спорт-Экспресс", Андрей Аршавин отобрал у супруги автомобиль. Кроме того, он пригрозил посадить жену в тюрьму, если та не отдаст ему большую сумму денег. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.Если обвинения Алисы Аршавиной подтвердятся, то Андрею грозят серьезные неприятности. Вплоть до лишения свободы. Ранее, подобная ситуация возникла между капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым и его женой Дарьей.