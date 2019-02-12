Преподавательница Кембриджского университета,
доктор экономических наук Виктория Бейтман выступила на радиостанции BBC Radio 4 голой. Таким эпатажным
образом она хотела привлечь внимание к проблеме брекзит и опротестовать выход Великобритании из Евросоюза.
Преподавательница Кембриджского университета,
доктор экономических наук Виктория Бейтман выступила на радиостанции BBC Radio 4 голой. Таким эпатажным
образом она хотела привлечь внимание к проблеме брекзит и опротестовать выход Великобритании из Евросоюза.
На своей груди женщина написала надпись "Brexit
оставляет Британию голой". По словам противницы брекзита, эта мера не
поможет справиться с повседневными проблемами британцев, а сторонники выхода из
ЕС не смогут выполнить свои обещания перед гражданами, сообщает Daily Mail.
Бейтман отметила, что надпись на ее груди сможет выразить больше, чем тысячи
слов.
В интервью экономист бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу, который является сторонником брекзит. Преподавательница пригласила его провести с ней откровенную дискуссию, чтобы дойти до корней этой проблемы.