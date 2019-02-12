Преподавательница Кембриджского университета, доктор экономических наук Виктория Бейтман выступила на радиостанции BBC Radio 4 голой. Таким эпатажным образом она хотела привлечь внимание к проблеме брекзит и опротестовать выход Великобритании из Евросоюза.

Преподавательница Кембриджского университета,доктор экономических наук Виктория Бейтман выступила на радиостанции BBC Radio 4 голой. Таким эпатажнымобразом она хотела привлечь внимание к проблеме брекзит и опротестовать выход Великобритании из Евросоюза.На своей груди женщина написала надпись "Brexitоставляет Британию голой". По словам противницы брекзита, эта мера непоможет справиться с повседневными проблемами британцев, а сторонники выхода изЕС не смогут выполнить свои обещания перед гражданами, сообщает Daily Mail.Бейтман отметила, что надпись на ее груди сможет выразить больше, чем тысячислов.В интервью экономист бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу, который является сторонником брекзит. Преподавательница пригласила его провести с ней откровенную дискуссию, чтобы дойти до корней этой проблемы.