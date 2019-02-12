Бесплатные рецепты на медикаменты ей не выписывали

Бесплатные рецепты на медикаменты ей не выписывалиКовровская прокуратура провела проверку по жалобе инвалида 1-ой группы. Специалисты ведомства выявили нарушения его права на бесплатное обеспечение лекарствами.У женщины онкологическое заболевание, медикаменты она должна получать бесплатно по рецептам доктора. Врач-онколог после обследования, с учётом прогрессирования болезни, ей назначил ей новый лекарственный препарат.С июля по октябрь прошлого года рецепты на лекарство ей не выписывали по причине отсутствия денег. Однако заболевание требует постоянной терапии, больная была вынуждена покупать медикаменты за свой счёт на общую сумму более 164 тысяч рублей.Городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Ковровской районной больницы возмещения расходов женщины. Его требования удовлетворены.