Саймон Марданшин – главный красавец реалити-шоу Дом-2. На этом проекте он переспал c десятком девушек. Всего же он имел половые контакты почти с полусотней дам.

Саймон Марданшин – главный красавец реалити-шоу "Дом-2". На этом проекте он переспал c десятком девушек. Всего же он имел половые контакты почти с полусотней дам.Невинности Саймон пока никого не лишал, но признается, что ему часто пишет в социальных сетях дагестантки и чеченки, желающие с ним впервые переспать. "Честно, они мне нравятся, тащусь прямо", – облизывает губы Марданшин.В прежние годы он, как сам признается, мог за вечер удовлетворить сразу двух. "Я это не контролировал, – говорит жеребец. – После тяжелых расставаний случалось всякое".Многие девушки мечтают, чтобы он ласкал их в самых интимных местах языком. Но Саймон категорически против лезть ртом туда, где неизвестно кто до него бывал или, напротив, кто только не был. И умолять бесполезно!"С некоторыми девушками у меня даже были споры насчет этого, – уверяет любовник из – У меня сибирский менталитет, сибирский характер. Я привык, что мужчины доминируют, для меня сделать кунилингус – значит прогнуться. Я ничего не могу с собой поделать".При это сам он требует от партнерши полного подчинения. "Могу шлепнуть, придушить в порыве страсти, – признается Саймон. – Я делаю так, как мне в кайф, порой даже не даю выбора партнерше. Люблю наматывать волосы на руку, могу к стене прижимать".В ближайших планах ловеласа, как выяснил секс с тремя девушкам – он уверен, что всех сможет осеменить. Но очень боится, что ненасытные дамы могут оставить на его холеном теле засосы, а он этого ой как не любит!