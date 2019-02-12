В Сибае предложили переселить жителей в пункты временного размещения. На такие экстренные меры власти пошли из-за вредных выбросов из местного карьера. Свои дома могут покинуть порядка 3 тысяч человек.

В Сибае предложили переселить жителей в пункты временного размещения. На такие экстренные меры власти пошли из-за вредных выбросов из местного карьера. Свои дома могут покинуть порядка 3 тысяч человек, которые проживают в зоне с самой высокой концентрацией ядовитых веществ, сообщает ГТРК "Башкортостан".В настоящий момент тление медной руды в карьере пытаются погасить с помощью гравия и песка, а старые подземные горные выработки заливают водой. Специалисты ведут постоянный контроль за состоянием воздуха в городе.