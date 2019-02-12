В городе ожидается мокрый снег

В городе ожидается мокрый снегТемпература воздуха во Владимире неустойчивая, ожидаются осадки в виде мокрого снега. А значит на крышах домов, зданий и строений появятся сосульки и наледь, которые могут угрожать жизни и здоровью горожан.Находясь в опасной зоне, можно получить от падающего снега и льда по-настоящему тяжёлые и опасные травмы и даже погибнуть. Мэрия Владимира предупреждает: не стойте и не проходите под карнизами, если видите, что свисают сосульки, снег или наледь.Управление гражданской защиты Владимира рекомендует собственникам домов, управляющим компаниям, руководителям торговых центров, рынков, спорткомплексов обязательно проверить кровлю крыш и при необходимости очистить ей от снега и льда.В управлении ЖКХ открыли «горячую линию» по вопросам зимней уборки - 53-26-30 (в рабочее время) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города - 53-11-48 или 05 (круглосуточно).