Семь российских регионов полностью перешли на цифровое телевещание. Это Магаданская и Пензенская, Рязанская и Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. Как произошел переход на цифру в Пензенской области?

Семь российских регионов полностью перешли на цифровое телевещание. Это Магаданская и Пензенская, Рязанская и Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня. Как произошел переход на цифру в Пензенской области?Зоя Тимофеевна любит веселые передачи. Сегодня в ее доме — двойной повод для радости. Старенький телевизор заиграл новыми красками и новыми телепрограммами. В эру цифрового телевидения, буквально накануне отключения аналогового вещания, помог шагнуть любимый зять. Принес приставку и комнатную антенну."Лучше стал телевизор работать, лучше стал — нечего говорить! Только я пока путаюсь в кнопочках. Но лучше – и, тем более, больше каналов! У меня же каналов мало было, а теперь много. Но я вчера зятя замучила, — Володя, я опять не туда нажала! Ха-ха", — довольна новинкой Зоя Левина, жительница г. Пензы.А вот главную для региона кнопку сегодня нажали в здании областного телепередающего центра. Не считая костюмов и галстуков на некоторых сотрудниках, историческое событие выглядело почти буднично. После того, как аналоговое вещание отключили, телевизоры на пульте управления поделились пополам. Одни транслировали яркую картинку высокой четкости. Другие — объявление. Белым по черному — если вы это читаете, то ваш формат вещания устарел. И четкая инструкция — что делать дальше."Если телевизор старый — еще раз хочу подчернить, что достаточно приставки и антенны дециметрового диапазона — лучше внешнюю, без усилителя. Если телевизор относительно новый, то соответственно, просто перенастроить телевизор", — поясняет Андрей Степанов, директор филиала РТРС "Пензенский ОРТПЦ".Как не перепутать цвета "тюльпанов" и какая антенна будет лучше ловить сигнал, пензенцам готовы подсказать и 500 волонтеров, из числа студентов-технарей. Вызвать бесплатного помощника по номеру "горячей телефонной линии" можно будет в течение всего месяца."В первую очередь, мы пытаемся по телефону помочь. Если человек пожилой, не получается — мы принимаем от него заявку. Каждый вечер мы эти заявки собираем в один список, распределяем их по месту жительства волонтеров, чтобы им было близко добраться. Передаем их в штаб волонтеров на базе госуниверситета и все — на следующий день волонтеры выходят", — рассказывает Алексей Костин, начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области.В первый день цифрового вещания в Пензе, в региональный штаб поступило около 130 звонков с вопросами и просьбами помочь. В сельской местности, в качестве волонтеров сегодня выступают главы местных администраций и даже почтальоны. Технически регион полностью готов к тому, чтобы взять с собой в эру цифрового телевидения жителей даже самых отдаленных уголков.