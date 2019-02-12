Александр Лукашенко в шоке от произошедший в школе резни. После случая в Столбцах президент пообещал разобраться с министром образования.

Александр Лукашенко в шоке от произошедший в школе резни. Послеслучая в Столбцах президент пообещал разобраться с министром образования.Надо бы на всю катушку спросить с главы районногоисполнительного комитета и министра образования, сказал президент, комментируяЧП в школе."Почему не навели порядок в школе? Школа – святоеместо, как в церковь, надо идти в школу", – приводит слова Лукашенко РИАНовости. Глава государства раскритиковал дисциплину в белорусских школах и потребовалдо конца недели доложить, что сделано по наведению порядка в учебных заведениях."Железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить тустабильность, которая сегодня в стране есть. Главная ценность – эточеловеческая жизнь", – подчеркнул Лукашенко.Накануне, 11 февраля в школе в Столбцах ученик старшихклассов набросился с ножом на учительницу и других учащихся. Преподаватель иодин школьник погибли, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Мотивынападавшего пока не известны, сам он задержан, но отказался от дачи показаний.При обыске в рюкзаке подростка были найдены дымовые шашки, петардыи молоток. Для понимания произошедшего следователи назначили несколькоэкспертиз: психологическую, медико-криминалистическуюи биолого-генетическую.Выяснилось, что парень учился в проблемном классе."Обычный ребенок. Там класс такой, знаете... Им по барабану все. Ониучителей ни во что не ставили. Максимум пять человек из класса слушают учителя,остальные сами по себе", – рассказал сотрудник школы.