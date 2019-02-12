Александр Лукашенко в шоке от произошедший в школе резни. После
случая в Столбцах президент пообещал разобраться с министром образования.
Александр Лукашенко в шоке от произошедший в школе резни. После
случая в Столбцах президент пообещал разобраться с министром образования.
Надо бы на всю катушку спросить с главы районного
исполнительного комитета и министра образования, сказал президент, комментируя
ЧП в школе.
"Почему не навели порядок в школе? Школа – святое
место, как в церковь, надо идти в школу", – приводит слова Лукашенко РИА
Новости. Глава государства раскритиковал дисциплину в белорусских школах и потребовал
до конца недели доложить, что сделано по наведению порядка в учебных заведениях.
"Железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить ту
стабильность, которая сегодня в стране есть. Главная ценность – это
человеческая жизнь", – подчеркнул Лукашенко.
Накануне, 11 февраля в школе в Столбцах ученик старших
классов набросился с ножом на учительницу и других учащихся. Преподаватель и
один школьник погибли, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Мотивы
нападавшего пока не известны, сам он задержан, но отказался от дачи показаний.
При обыске в рюкзаке подростка были найдены дымовые шашки, петарды
и молоток. Для понимания произошедшего следователи назначили несколько
экспертиз: психологическую, медико-криминалистическую
и биолого-генетическую.
Выяснилось, что парень учился в проблемном классе.
"Обычный ребенок. Там класс такой, знаете... Им по барабану все. Они
учителей ни во что не ставили. Максимум пять человек из класса слушают учителя,
остальные сами по себе", – рассказал сотрудник школы.