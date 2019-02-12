Островной штат накрыло снегом, а волны в море достигают двадцати метров. Местами затоплены набережные, жители опасаются наводнения. Сопровождается всё порывистым ветром, по последним данным Национальной метеорологической службы он свыше 190 километров в час.

Островной штат накрыло снегом, а волны в море достигают двадцати метров. Местами затоплены набережные, жители опасаются наводнения. Сопровождается всё порывистым ветром, по последним данным Национальной метеорологической службы он свыше 190 километров в час.Непогода на северо-западе США держится уже несколько недель, напоминает телеканал "Россия 24". Особенно тяжелая обстановка сейчас в Сиэтле, там выпало 36 сантиметров снега. Такого в городе не было более 30 лет.