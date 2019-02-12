От беспредела на Украине в шоке даже видавшая виды
политическая элита страны. Выразить свое отношение к президенту Петру
Порошенко решил один из самых влиятельных депутатов Верховной рады Вадим
Рабинович. В прямом эфире на украинском телевидении он позволил себе
резкий выпад против главы государства.
От беспредела на Украине в шоке даже видавшая виды
политическая элита страны. Выразить свое отношение к президенту Петру
Порошенко решил один из самых влиятельных депутатов Верховной рады Вадим
Рабинович. В прямом эфире на украинском телевидении он позволил себе
резкий выпад против главы государства.
Нынешнюю
украинскую политику парламентарий назвал тупостью и злым умыслом. Руководство страны во главе с Порошенко "убивает великую и сильную
страну", а народ смотрит и молчит, сокрушается депутат.
Рабинович напомнил о небывалом подорожании еды и товаров первой необходимости во
время президентства Порошенко. По его словам, 70% продуктов на Украине
стоят дороже, чем в Германии и Великобритании. При этом зарплаты украинцев "в десятки раз меньше".
Все
это свидетельствует о сознательном уничтожении государства. "Такое может произойти только в стране, где власть, кроме
воровства, ни о чем не думает", – заявил парламентарий в эфире
телеканала NewsOne.
Вадим
Рабинович известен резкими заявлениями на злободневную тематику.
Парламентарий озвучивает то, о чем другие представители украинской
политической элиты стараются не говорить вслух.
В одном из эфиров на телеканале "112 Украина" он назвал свою страну
колонией, из которой Запад высасывает трудовые ресурсы. По мнению
Рабиновича, для этого и был введен безвизовый режим Украины с
Евросоюзом.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов – более
30 человек. объявил о выдвижении в конце января, пообещав продолжить курс на вступление в ЕС и НАТО.
Социологи
по-разному оценивают рейтинг главы государства. По одним данным,
с результатом 17,1% занимает второе место в предвыборной
гонке. Другие эксперты утверждают, что украинского лидера поддерживают менее
10% тех, кто пойдет на выборы.