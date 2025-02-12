Все водоемы региона признаны загрязненными, причём 5,9% рек имеют экстремально высокий уровень загрязнения, а 94,1% – просто или очень грязные.

По данным исследования Росгидромета за 2023 год, Владимирская область оказалась на первом месте среди регионов Центрального федерального округа по уровню загрязнения рек. Все водоемы региона признаны загрязненными, причём 5,9% рек имеют экстремально высокий уровень загрязнения, а 94,1% – просто или очень грязные.Ситуация с водоемами наиболее критична еще и в Курской области, где 100% рек классифицированы как очень грязные. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с 95% очень грязных и 5% экстремально грязных рек.Напомним, ранее мы писали, что