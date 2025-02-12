Дворники и уборщики, трудившиеся в Федеральном центре охраны здоровья животных, наконец получат свою зарплату. Стоит отметить, что убирались они на территории научно-производственной

Дворники и уборщики, трудившиеся в Федеральном центре охраны здоровья животных, наконец получат свою зарплату. Стоит отметить, что убирались они на территории научно-производственной организации, но их работодатель – подрядчик из Екатеринбурга. В сентябре 2023 года ВНИИЗЖ заключил договор на уборку помещений и прилегающей территории с фирмой ООО «МЕТТАУР» из Екатеринбурга. Видимо, сначала работникам платили стабильно. Проблемы