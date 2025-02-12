Более 60 автомобилей уже отправлены на специальную стоянку.

Во Владимире продолжается эвакуация брошенных автомобилей. На данный момент специалисты обнаружили 200 таких машин, из которых 100 владельцев уже нашли и забрали авто в добровольном порядке. Об этом рассказали в мэрии города.Более 60 автомобилей уже отправлены на специальную стоянку на улице Лакина, где их хранение стоит 208 рублей в сутки. Машины могут оставаться на стоянке до трех месяцев, после чего их утилизируют или продают.Также идет поиск собственников еще 15 автомобилей, которые обязаны оплатить эвакуацию за 2 465 рублей. Владельцы были уведомлены о предстоящих мерах по эвакуации автохлама еще в 2023 году. Напомним, ранее мы писали, что