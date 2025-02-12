Суд удовлетворил 14 исков на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Прокуратура города Владимира завершила проверку по коллективному обращению жителей, касающемуся ненадлежащего оформления трудовых отношений и невыплаты зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В результате суд удовлетворил 14 исков на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также рассматриваются вопросы о взыскании морального вреда и уголовном преследовании за задержку выплат.Рабочие, выполнявшие комплексную уборку в сентябре прошлого года, по-прежнему ожидают расчет. Восстановление прав трудящихся остается под контролем прокуратуры. Напомним, ранее мы писали, что