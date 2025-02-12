Всего родилось 620 детей.

Во Владимирской области в январе 2025 года родились 620 детей, среди которых 316 мальчиков и 304 девочки. В 5 семьях родились двойни. Об этом сообщает министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.37% новорожденных стали первенцами, 33% – вторыми, а 30% – третьими и последующими детьми. Первой зарегистрированной девочкой года стала Ольга из Коврова. В областном центре было оформлено 225 записей актов о рождении, в остальных городах и районах – 395.Напомним, ранее мы писали, что