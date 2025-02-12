Для получения выплаты будущим мамам необходимо встать на учет по беременности до 12 недель.

С 1 января 2025 года в Владимирской области беременные студентки имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки утверждена губернатором Александром Авдеевым в рамках проекта «Многодетная семья».Для получения выплаты будущим мамам необходимо встать на учет по беременности до 12 недель в медучреждении области, а затем подать заявление в МФЦ или отдел социальной защиты, приложив необходимые документы, включая удостоверение личности и справку о беременности.Напомним, ранее мы писали, что