Главврача владимирской больницы скорой помощи уволили одним днем. С 11 февраля этого года Анатолий Уколов больше не возглавляет медучреждение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе

Главврача владимирской больницы скорой помощи уволили одним днем. С 11 февраля этого года Анатолий Уколов больше не возглавляет медучреждение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Там пояснили, что увольнение произошло «по решению учредителя». Причину не называют. Анатолий Уколов занял свой пост весной 2020 года. Он возглавил больницу после ареста предыдущего руководителя Евгения Яскина, которого