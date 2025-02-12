Победителями конкурса на лучший проект по преображению Театральной площади стали архитекторы из Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в социальных сетях Владимирского регионального

Победителями конкурса на лучший проект по преображению Театральной площади стали архитекторы из Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в социальных сетях Владимирского регионального отделения Союза архитекторов РФ. Конкурс носил статус Всероссийского. Первое место заняли нижегородцы из проектного бюро «ДА». На втором — авторский коллектив кафедры архитектуры ВлГУ. Третье место также за владимирцами из организации «ПГ- проект».