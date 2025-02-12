Сотрудники Центра управления городскими дорогами вывозят автохлам на муниципальную стоянку. Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день во Владимире выявлено 220 брошенных и

Сотрудники Центра управления городскими дорогами вывозят автохлам на муниципальную стоянку. Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день во Владимире выявлено 220 брошенных и разукомплектованных транспортных средств. В добровольном порядке собственники убрали около 120 старых авто. На спецстоянку эвакуировали 60 машин. Брошенный владельцами транспорт создает помехи для движения и уборки территорий. Поэтому власти борются с такими