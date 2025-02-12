Жителей региона приглашают прийти на донорство без предварительной записи.

Станция переливания крови во Владимирской области объявила о нехватке донорской крови. Светофор на станции загорелся желтым цветом, сигнализируя о необходимости доноров с группами 1-, 1+, 2-, 2+ и 3+.Жителей региона приглашают прийти на донорство без предварительной записи. Станция расположена по адресу: улица Студенческая, дом 5. Перед сдачей крови рекомендуется соблюдать простую диету. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС и карту МИР, так как за донорство предоставляется компенсация на питание.По закону, в день сдачи крови доноры освобождаются от работы с сохранением зарплаты. Сдавая кровь, каждый может внести свой вклад в спасение чьей-то жизни в экстренной ситуации. Напомним, ранее мы писали, что