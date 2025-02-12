В арт-пространстве "Паркинг Галерея" парка "Зарядье" откроется новая выставка, рассказывающая об академии Ильи Глазунова.

В арт-пространстве "Паркинг Галерея" парка "Зарядье" откроется новая выставка, рассказывающая об академии Ильи Глазунова, пишет портал мэра и правительства Москвы.В рамках показа, приуроченного к 95-летию со дня рождения Глазунова, горожане узнают о старинном особняке, расположенном на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка. Экспозиция включит в себя два периода в истории здания – от Московского училища живописи до создания там художественной академии Глазунова.В первом разделе выставки представят работы знаменитых преподавателей и выпускников училища. Среди них – произведения Евграфа Сорокина, Иллариона Прянишникова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Валентина Серова, а также Бориса Иогансона, учеником которого был Глазунов.Вторая часть экспозиции будет состоять из работ самого Глазунова, например полотна из цикла "Поле Куликово" из собрания Тульского музейного объединения, а также эскизы к известным работам из коллекции семьи художника. Там же гости познакомятся с произведениями детей живописца – Ивана и Ольги Глазуновых, а также с работами его учеников.Помимо этого, на выставке состоится дебют работ крупного художественного проекта, посвященного грядущему тысячелетию Курска, которое будет отмечаться в 2032 году. Его цель – переосмысление традиций и исторического наследия Курского края, а также его роли в русской культуре.Вместе с тем отдельный раздел посвятят реставрации икон и масляной живописи. Москвичи увидят, как студенты академии уже в процессе обучения работают с экспонатами из музеев Москвы, Дмитрова, Костромы и Переславля-Залесского.Всего в выставке примут участие 25 музеев России. Сама экспозиция будет работать до 6 апреля.