Сейчас против женщины возбуждено уголовное дело, но выяснилось, что отец ребенка пропал на СВО, а его брат находится в психбольнице.

Женщина из Владимирской области избивала 7-летнего сына, мальчик болеет сахарным диабетом. По информации в местных СМИ, женщина наказывала ребенка за съеденные конфеты. Семья живет в поселке Содышка Суздальского района. Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело. Отец ребенка пропал на СВО, брат мальчика находится в психбольнице. Подробности — в материалеСладкое под запретомЕще в 2023 году мальчику, страдающему от побоев матери, поставили диагноз сахарный диабет. Но с того момента он ни разу не был у доктора и не принимал лекарства. Единственным его лечением оказался запрет на сладкое, который ввела мама Однако мальчик все равно периодически ел конфеты, за что «получал» от мамы. В прокуратуре Владимирской области рассказали, что подзатыльниками воспитание не ограничивалось, женщина била ребенка ногами.«Находясь в состоянии опьянения, женщина наказывала ребенка и за иные провинности, нанося удары руками и ногами по его телу», — уточнили в региональном ведомстве.Мальчика забрали после того, как о насилии стало известно правоохранительным органам. Сейчас он находится в больнице.Отец пропал на СВОПравоохранительные органы также раскрыли другие детали жизни ребенка. Оказалось, что мальчик не ходит ни в детский сад, ни в школу. По всей видимости, мама ребенка воспитывает его одна. Семья многодетная, но отец во время службы пропал на СВО. Еще один ребенок находится на лечение в психбольнице.«Необходимо выработать комплекс мер, который поможет семье», — рассказала уполномоченный по правам ребенка Владимирской области Юлия Раснянская.Также она попросила воздержаться от оскорблений и обсуждения ситуации до окончания проверки.Грозит лишение свободыПротив мамы пострадавшего мальчика возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ей грозит до трех лет лишения свободы.Также открыт вопрос о судьбе детей. Где они будут жить —в будущем решат органы опеки.Напомним, что в январе во Владимирской области произошел еще один скандал: в городе Гусь-Хрустальный одноклассники три года избивали 11-летнего мальчика. Мучений ребенка не выдержала бабушка пострадавшего и