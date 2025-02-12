66-летний Михаил Гаврилов из Владимира пропал 15 октября прошлого года. Рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Известно, что Михаил был одет в черный свитер, темно-синюю

66-летний Михаил Гаврилов из Владимира пропал 15 октября прошлого года. Рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Известно, что Михаил был одет в черный свитер, темно-синюю рубашку в клетку и джинсы. О пропаже сообщали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Прошло 4 месяца, и вот, сегодня, 12 февраля, поисковики нашли Михаила. К сожалению, мертвым.