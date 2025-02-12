Размер выплаты увеличен с 10 000 до 10 950 рублей, что составляет 9,5% роста.

С 1 февраля 2025 года в Владимирской области проведена индексация ежемесячных выплат для лиц, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Размер выплаты увеличен с 10 000 до 10 950 рублей, что составляет 9,5% роста.Как сообщила руководитель пресс-службы владимирского отделения Соцфонда Оксана Кондратьева, теперь получать выплату смогут не только родители и опекуны, но и все ухаживающие за детьми-инвалидами. Ранее сумма для не родственников составляла всего 1200 рублей.Замечено, что новая выплата начнет действовать в месяце подачи заявления, а периоды ухода будут засчитываться в стаж и увеличивать пенсионные коэффициенты. Напомним, ранее мы писали, что