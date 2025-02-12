В соцсетях появились страшные кадры смертельной аварии, произошедшей на днях в Александровском районе. «Шестой канал» ранее рассказывал, что 8 февраля около 17:15 на дороге «Александров –

В соцсетях появились страшные кадры смертельной аварии, произошедшей на днях в Александровском районе. «Шестой канал» ранее рассказывал, что 8 февраля около 17:15 на дороге «Александров – Балакирево» оборвалась жизнь двух молодых людей — водителя и пассажира. По данным ГАИ, 21-летний водитель «Лады» ехал со стороны Александрова в сторону деревни Татьянино. Ему навстречу двигался «Мерседес», за