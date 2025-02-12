Подсовывала клиентам договоры с другими суммами. Сотрудницу микрозаймов из Камешково обвиняют в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре области. Как рассказали в

Подсовывала клиентам договоры с другими суммами. Сотрудницу микрозаймов из Камешково обвиняют в присвоении денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре области. Как рассказали в прокуратуре области, в период с января по апрель прошлого года женщина работала в микрофинансовой организации. Обвиняемая специально завышала суммы при оформлении договоров. Обманутые клиенты не читали документы и подписывали их. Разницу