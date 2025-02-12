Жительница Александрова решила навестить ребенка, который проживает с бывшим мужем. Дело было на пьянке – сожитель не отпустил свою возлюбленную в нетрезвом виде, за что получил ножом в

Жительница Александрова решила навестить ребенка, который проживает с бывшим мужем. Дело было на пьянке – сожитель не отпустил свою возлюбленную в нетрезвом виде, за что получил ножом в спину. В Александрове будут судить 43-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в покушении на убийство, сообщили в прокуратуре области. Инцидент произошел 3 декабря. Фигурантка вместе с сожителем и