Огонь разгорелся в 1:30 ночи 12 февраля.

В Александрове Владимирской области на улице Гагарина произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого пострадала 62-летняя женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Возгорание произошло 12 февраля в 1:30 на площади 12 квадратных метров. С места ЧП эвакуированы 16 человек, включая троих детей. На пожаре работало 13 спасателей и 5 единиц техники.По предварительно информации, огонь разгорелся из-за тлеющей сигареты.Напомним, ранее мы писали, что