Около 4 утра 12 февраля на улице Зернова в Кольчугино госавтоинспекторы обратили внимание на ВАЗ-2114, который медленно ехал, периодически прижимаясь к обочине. Через громкоговоритель

Около 4 утра 12 февраля на улице Зернова в Кольчугино госавтоинспекторы обратили внимание на ВАЗ-2114, который медленно ехал, периодически прижимаясь к обочине. Через громкоговоритель полицейские потребовали водителя остановиться, но тот вдруг ускорился и поехал прочь. Инспекторы начали преследование. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, удирая от них, водитель вилял по обеим полосам, создавая угрозу ДТП.