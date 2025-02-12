В Якиманско-Слободской школе округа Мурома идет капремонт. Чуть более 400 учеников временно учатся в других школах города. В родное учебное заведение они смогут вернуться лишь 1 сентября,

В Якиманско-Слободской школе округа Мурома идет капремонт. Чуть более 400 учеников временно учатся в других школах города. В родное учебное заведение они смогут вернуться лишь 1 сентября, рассказали в пресс-службе правительства. Рабочие уже демонтировали старую отделку и начали устанавливать пластиковые окна. Много работы предстоит в столовой, актовом зале, других помещениях. Евгений Рычков, глава округа Муром