620 малышей появились на свет в январе во Владимирской области. 316 мальчиков и 304 девочки. Среди них есть 5 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов области. Теперь

620 малышей появились на свет в январе во Владимирской области. 316 мальчиков и 304 девочки. Среди них есть 5 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов области. Теперь самое интересное – популярные и редкие имена. Для сыновей родители 33-его региона чаще выбирали имена Лев, Александр, Артем, Михаил, Иван, Максим, а для дочерей