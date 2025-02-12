Всероссийский турнир по боксу общества «Динамо» прошел в Собинке на ринге спорткомплекса «Арена-Труд». В соревнованиях участвовали 160 молодых девушек из 24 регионов России. Спортсменки из

Всероссийский турнир по боксу общества «Динамо» прошел в Собинке на ринге спорткомплекса «Арена-Труд». В соревнованиях участвовали 160 молодых девушек из 24 регионов России. Спортсменки из Владимирской области продемонстрировали отличную подготовку – в их копилке 8 золотых медалей, два вторых места и 8 бронзовых наград, сообщили в правительстве области. Из пресс-релиза правительства области Среди наших победителей