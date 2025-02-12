Теперь выпускники владимирского филиала медицинского ВУЗа будут получать дипломы государственного образца, поделился губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Филиал ПИМУ во

Теперь выпускники владимирского филиала медицинского ВУЗа будут получать дипломы государственного образца, поделился губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. Филиал ПИМУ во Владимире успешно прошел аккредитацию по всем направлениям специалитета и ординатуры. Теперь студенты могут пользоваться положенной по закону отсрочкой от армии. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Уверен, что немалую роль в подготовке молодых специалистов играет