С сегодняшнего дня, 12 февраля, начнутся праздничные мероприятия в рамках акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения. Чтобы поучаствовать, нужно прийти

С сегодняшнего дня, 12 февраля, начнутся праздничные мероприятия в рамках акции «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения. Чтобы поучаствовать, нужно прийти во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи с книгой в хорошем состоянии, изданной не позднее 2010 года. Все собранные книжки отправятся в сельские библиотеки. В правительстве Владимирской области рассказали,