Водителям рекомендуют воспользоваться съездом на 287 км для объезда пробки.

Во Владимирской области из-за аварии на 258 км трассы М-12 «Восток» в сторону Москвы временно остановлено движение машин. Об этом сообщает Автодор.Водителям рекомендуют воспользоваться съездом на 287 км для объезда пробки. Владимирцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Напомним, ранее мы писали, что