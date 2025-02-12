В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. В целом, ситуация остается стабильной. На шестой неделе (с 3 по 9 февраля) в области произошел рост

В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. В целом, ситуация остается стабильной. На шестой неделе (с 3 по 9 февраля) в области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 10,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 10 267 человек и 3 283 – в медучреждения Владимира. Гриппом заболели 9 человек.