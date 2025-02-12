Донорский светофор станции переливания загорелся желтым цветом. Не хватает крови 1-, 1+, 2-, 2+ и 3+. Жителей Владимирской области с этими группами приглашают сдать кровь без записи. Станция

Донорский светофор станции переливания загорелся желтым цветом. Не хватает крови 1-, 1+, 2-, 2+ и 3+. Жителей Владимирской области с этими группами приглашают сдать кровь без записи. Станция переливания крови находится в доме №5 на улице Студенческой. За день до сдачи нужно соблюдать несложную диету. С собой – иметь паспорт, СНИЛС и карту МИР –