Абсолютно обычный ряд гаражей на улице Луначарского. Здесь люди оставляют свои машины, хранят ненужные вещи. Но за дверьми одного из них вместо привычного — нестандартное — целое

Абсолютно обычный ряд гаражей на улице Луначарского. Здесь люди оставляют свои машины, хранят ненужные вещи. Но за дверьми одного из них вместо привычного — нестандартное — целое выставочное пространство для современного фотоискусства. Здесь знакомят с пленочной фотографией, немного рассказывают о процессе такой съемки, пытаются вызвать чувство спокойствия и даже умиротворенности. А еще «случайно» продвигают владимирский