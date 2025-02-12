Проверяя пищевод пациента, врачи вязниковской больницы увидели неожиданную находку – сверток с наркотиками. Медики обратились в полицию. Об инциденте рассказали в УМВД области. В начале

Проверяя пищевод пациента, врачи вязниковской больницы увидели неожиданную находку – сверток с наркотиками. Медики обратились в полицию. Об инциденте рассказали в УМВД области. В начале февраля в медицинское учреждение обратился 27-летний житель Вязников. Мужчина пожаловался на боли в животе и затрудненное дыхание. Специалисты стали проводить исследование с помощью эндоскопа. Медики вытащили из пищевода инородный предмет.