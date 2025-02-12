Проверяя пищевод пациента, врачи вязниковской больницы увидели неожиданную находку – сверток с наркотиками. Медики обратились в полицию. Об инциденте рассказали в УМВД области. В начале
<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2025-zhitel-vyaznikov-proglotil-zakladku-chtoby-ne-popastsya-policii-a-v-itoge-pravooxraniteli-navestili-ego-v-bolnice.html" target="_blank">Житель Вязников проглотил «закладку», чтобы не попасться полиции, а в итоге правоохранители навестили его в больнице</a> - Проверяя пищевод пациента, врачи вязниковской больницы увидели неожиданную находку – сверток с наркотиками. Медики обратились в полицию. Об инциденте рассказали в УМВД области. В начале
[url=https://33live.ru/novosti/12-02-2025-zhitel-vyaznikov-proglotil-zakladku-chtoby-ne-popastsya-policii-a-v-itoge-pravooxraniteli-navestili-ego-v-bolnice.html]Житель Вязников проглотил «закладку», чтобы не попасться полиции, а в итоге правоохранители навестили его в больнице[/url] - Проверяя пищевод пациента, врачи вязниковской больницы увидели неожиданную находку – сверток с наркотиками. Медики обратились в полицию. Об инциденте рассказали в УМВД области. В начале