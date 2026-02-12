Зачем добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимирской области выходят в ночные патрули? Кому и как в результате удается помочь? Какие правила нельзя нарушать около

Зачем добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Владимирской области выходят в ночные патрули? Кому и как в результате удается помочь? Какие правила нельзя нарушать около водоемов, чтобы избежать трагедии? Как целая авиакомпания помогает волонтерам и рассказывает об их работе? В студии «Шестого канала» об этом побеседовали с добровольцами отряда«Лиза Алерт» Валентиной Савиновой и Юлией Тарасенко.